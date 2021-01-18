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Aktüel Karadeniz'de batan gemiden acı haber
Aktüel

Karadeniz'de batan gemiden acı haber

Karadeniz'de batan kuru yük gemisinden acı haber geldi. Bölgede arama faaliyetlerini sürdüren ekipler, gemideki 2 kişinin cansız bedenlerinin geminin battığı bölgeye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Mugada Sahili'ne vurduğunu tespit etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 17:06:00 -
Karadeniz'de batan gemiden acı haber

Karadeniz'de Bartın İnkumu açıklarında kuru yük gemisinin batması sonucu 2 kişinin daha cesedi bulundu, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Bölgede arama faaliyetlerini sürdüren ekipler, gemideki 2 kişinin cansız bedenlerinin geminin battığı bölgeye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Mugada Sahili'ne vurduğunu tespit etti.

Karadan ulaşımın olmadığı bölgede, sahildeki cesetlerin alınması için Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıç ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Dün, öğle saatlerinde İnkumu açıklarında Palau bayraklı "ARVIN" isimli gemi, kötü hava koşulları nedeniyle batmış, bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında toplam 12 personelden 6'sı kurtarılmış, denizde görülen 3 kişinin cansız bedeninden biri karaya çıkarılmıştı.

Dün cansız bedenine ulaşılan kişinin, gemi kaptanı Galenko Witaly olduğu tespit edilmişti.

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