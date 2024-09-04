Karadeniz'de 4 ile sarı kod verildi! Şiddetli sağanak ve sel uyarısı

Yaz ayının sona ermesiyle birlikte yurtta yağışlar etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülkenin kuzey, iç ve batı bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Denizli, Afyonkarahisar, Konya ve Niğde çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının Ege ve Akdeniz'de 2 ile 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

4 İLE SARI KODLU UYARI

Giresun, Rize, Ordu ve Trabzon'a sarı kodlu sağanak yağış uyarısı verildi.

DOĞU KARADENİZ İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanakların, bugün sabah saatlerinden itibaren Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yerel kuvvetli, Rize çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.