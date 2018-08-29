KARADENİZBİRLİK ayçiçeği alım fiyatını 2,20 TL olarak açıkladı

Bu sezon birlik olarak 35-40 bin ton ürün almayı hedeflediklerini belirten Erarslan, “Piyasa şartları çerçevesinde birliğimiz üretici lehine piyasayı regüle etmekte ve açıkladığı avans fiyat ile üreticinin sigortası olmaktadır. İlerleyen zaman içinde oluşan piyasa şartları çerçevesinde üreticiye ayrıca fiyat farkı ödemesi yapılacaktır” diye konuştu.