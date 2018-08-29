KARADENİZBİRLİK ayçiçeği alım fiyatını 2,20 TL olarak açıkladı
Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) Genel Müdürü Ünal Erarslan, “Birliğimiz yönetim kurulu mevcut şartlar çerçevesinde üretici lehine azami gayret göstererek ayçiçeği ön alım fiyatını 2,20 lira olarak belirlemiştir” açıklamasında bulundu.29 Ağustos 2018 Çarşamba 11:13
Bu sezon birlik olarak 35-40 bin ton ürün almayı hedeflediklerini belirten Erarslan, “Piyasa şartları çerçevesinde birliğimiz üretici lehine piyasayı regüle etmekte ve açıkladığı avans fiyat ile üreticinin sigortası olmaktadır. İlerleyen zaman içinde oluşan piyasa şartları çerçevesinde üreticiye ayrıca fiyat farkı ödemesi yapılacaktır” diye konuştu.
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