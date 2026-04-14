Karadeniz yaylalarında nisan ayında snowboard keyfi

Giresun'un Kümbet Yaylası'nda bulunan Koçkayası Tabiat Parkı, nisan ayında da kış sporları tutkunlarını ağırladı. Maceraseverler, yaklaşık 2 bin 200 rakımda kayak ve snowboard yaparak karın keyfini doyasıya çıkardı.

Giresun yaylalarında nisan ayında snowboard heyecanı yaşanıyor. Bölgedeki dağlık bölgede snowboard yapan sporcular, kar kalitesi ve parkurun zorluk derecesinin oldukça iyi olduğunu ifade etti. Sporcular yaptığı açıklamada, "Şu an Kümbet Yaylası'ndayız. Buradaki ortam çok güzel. Daha önce nisan ayında birçok kez kayış yapmıştık ancak backcountry olarak en iyi kar kalitesi ve en uzun, dik parkurlardan birini burada deneyimledik. Buranın kesinlikle değerlendirilmesi lazım" dedi.

Doğal yapısı ve yüksek rakımı sayesinde ilkbahar aylarında da kar tutabilen Kümbet Yaylası ve Koçkayası Tabiat Parkı, alternatif kış turizmi için önemli potansiyel barındırıyor.

