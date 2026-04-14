Sıcak gelişme: Mansur Yavaş hakkında son dakika kararı

İçişleri Bakanlığı'ndan tam bir yıl sonra gelen onay ile Yavaş ve 8 belediye çalışanı hakkında soruşturma izni çıktı. Bakanlık bünyesindeki Mülkiye Müfettişleri tarafından yapılan değerlendirmenin ardından, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi imzasıyla soruşturma izni verildi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş hakkında, 2023 yılında seçim mitinginde belediyenin imkanlarını kullandığı iddiasıyla soruşturma izni verildi.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLEN İSİMLER

Soruşturma izni verilen isimler arasında Yavaş'ın yanı sıra eski Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan V. Hacı Ali Bozkurt, eski Fen İşleri Dairesi Başkan Vekili Aziz Murat Seyrek, eski Yol ve Asfalt Şube Müdür Vekili Mustafa Dayanıklı, Teknik ve Prodüksiyon Şefi Kurtuluş Bakır, Eski Makine İşletme Şefi Burhan Poshoroğlu, eski Vardiya Sevk İdare Şefi Mehmet Ali Bozkurt, eski Başşoför Cengiz Türkoğlu, Elektronik Teknikeri Osman Cem Taşbaş hakkında soruşturma izni verdi.

MİTİNGLERE OTOBÜSLERLE TAŞIDILAR

Soruşturma kapsamında Yavaş'ın 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecindeki kampanyasında belediye imkânlarıyla yapılan faaliyetler sıralandı.

Buna göre Çankırı'daki mitingde belediyeye ait araç ve yayın cihazları ile belediye personeli kullanıldı. 9 Mayıs 2023'teki Karabük mitinginde insanlar belediye araçlarıyla taşındı.

ABB'DEN AÇIKLAMA!

ABB'den yapılan yazılı açıklamada, 2023 yılında Karabük'te düzenlenen bir seçim mitinginde ABB'ye ait araçların kullanıldığı iddiasıyla Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verildiği belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu karar metninde; 'İlgili, emir ve talimat verdiğine dair bir bilgi ve bulguya rastlanmamış' ifadeleri yer almasına rağmen, herhangi bir somut talimat, görevlendirme ya da doğrudan fiil ortaya konulmadan; yalnızca 'bilgisi dışında gerçekleşmiş olmasının beklenemeyeceği' yönündeki varsayıma dayanılarak sorumluluk atfedilmeye çalışılmıştır. Seçim dönemlerinde dahi kamu kaynaklarının kullanılmaması yönünde hassasiyet gösterilmiş; Mansur Yavaş, kampanya sürecinde belediye başkanlığı maaşını dahi almamıştır. Kamu imkanları ile siyasi faaliyetler arasında kesin bir ayrım yapılmasını sağlamıştır. Nitekim bu konunun bir televizyon programında gündeme gelmesi üzerine, herhangi bir tereddüde mahal bırakmamak adına konu bizzat kendisi tarafından teftişe sevk edilmiş, yapılan incelemelerde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır" denildi.

'SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ HUKUKUN ZORLANMASIDIR'

Açıklamada ayrıca, belediyeye ait araç, personel ya da herhangi bir kaynağın seçim faaliyetlerinde kullanılması yönünde yazılı veya sözlü bir talimat verilmediğinin İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma açtığı dosyada açıkça ifade edildiği kaydedilerek, "Tüm bu açık gerçeklere rağmen, ortada somut bir delil bulunmaksızın soruşturma izni verilmesi hukukun zorlanmasıdır. Bu yaklaşım bir sindirmeye çalışma ve itibarsızlaştırma çabasından başka bir şey değildir. Bugüne kadar seçimlerde çalışanları yoklamalar zoruyla, otobüsler kaldırarak miting miting gezdiren belediyenin tüm imkanlarını seçim dönemlerinde kullandıran eski yönetime ilişkin tek bir soruşturma dahi açılmamışken, Mansur Yavaş hakkında açılan bu soruşturmayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Bu soruşturma izniyle maksat, Mansur Yavaş'a yönelik bir suç isnadı üretmek ve kamuoyu nezdinde algı oluşturmaktan ibarettir. Bu karara itiraz edilecek olup, benzer durumlarda İçişleri Bakanlığı'nın bu ve benzeri tavrına ilişkin ayrıca bir basın toplantısıyla kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadeleri kullanıldı