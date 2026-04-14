Güvercin tutkunları ‘Kuş Mezadı’nda buluşuyor
Şanlıurfa’da geleneksel hale gelen kuş mezatlarında, farklı türlerdeki güvercin ve kafes kuşları açık artırma usulüyle yeni sahiplerini buluyor.
Kentin kültürel zenginliklerinden biri olan kuşçuluk geleneği, düzenlenen mezatlarla yaşatılmaya devam ediyor.
Kentin farklı noktalarından gelen çok sayıda vatandaş, akşam saatlerinde kurulan mezat alanlarında bir araya gelerek alışveriş yapıyor.
Mezatta görücüye çıkan güvercinler, türlerine ve özelliklerine göre farklı fiyatlardan satışa sunuluyor.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açık artırmalarda, nadir bulunan türlerin satışı sırasında heyecanlı anlar yaşanıyor.
İşte "Kuş Mezadı"nda buluşan güvercin tutkunları…
