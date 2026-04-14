İstanbul’da korkutan salgın! Vakalar hızla artıyor
İstanbul’da korkutan salgın! Vakalar hızla artıyor

İstanbul'da son birkaç aydır kızamık vakaları tekrar görülmeye başlandı. Uzmanlar, aşısı eksik olanların mutlaka tamamlanması gerektiğini dile getirdi.

Foto - İstanbul’da korkutan salgın! Vakalar hızla artıyor

İstanbul'da hastanelere kızamık nedeniyle başvuranların sayısında artış gözlemlendi. Kızamığın sadece çocuklarda değil yetişkinlerde görüldüğü belirlendi.

Foto - İstanbul’da korkutan salgın! Vakalar hızla artıyor

ERİŞKİN BİREYLERDE DE GÖRÜLÜYOR Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İftihar Köksal, NTV'ye yaptığı açıklamada, "Bazı erişkin bireylerin ve çocuklarının hastalanmış olduğunu ve çocuk hastalandıktan sonra virüsün bulaşmış olduğunu ve döküntüyle geldiğini görüyoruz." dedi.

Foto - İstanbul’da korkutan salgın! Vakalar hızla artıyor

Türkiye'nin kızamık eleminasyon programında dünyanın en başarılı ülkelerinden biri olduğuna dikkat çeken Köksal, son zamanlarda aşı karşıtlığının ve yurdun yoğun miktarda göç almasının kızamık nedenleri arasında olduğunu belirtti.

Foto - İstanbul’da korkutan salgın! Vakalar hızla artıyor

İKİ DOZ AŞI ŞART Köksal, sağlık çalışanlarının arasında da kızamık vakalarının görüldüğünü dile getirdi.

Foto - İstanbul’da korkutan salgın! Vakalar hızla artıyor

Aşı yaptırıp erişkin dönemde kızamık geçiren vakaların da olduğunu söyleyen Köksal, "Maalesef bunların tek doz aşı yaptırdığını, serolojik olarak negatif görüyoruz. Vücutta koruyucu antikorlar kalmamış" dedi.

Foto - İstanbul’da korkutan salgın! Vakalar hızla artıyor

Kızamık aşısının iki doz yapılması gerektiğinin altını çizen Köksal, "Tek doz aşınız varsa olabilirsiniz." diye konuştu.

Foto - İstanbul’da korkutan salgın! Vakalar hızla artıyor

KIZAMIK BELİRTİLERİ Kızamık, yüksek ateş ve boğaz ağrısıyla belirti gösteriyor. Hastalığın en çok bu dönemde döküntüler başlamadan bulaşıcı olduğu belirtiliyor. 1998'den beri yapılan iki doz aşının koruyuculuk oranının yüksek olduğu biliniyor.

Takım otobüsüne silahlı saldırı! Futbolcu öldürüldü
Spor

Takım otobüsüne silahlı saldırı! Futbolcu öldürüldü

Silahlı ve maskeli soyguncular, Gana Ligi ekibi Berekum Chelsea takımının otobüsüne saldırı düzenledi. Korkunç saldırıda Ganalı futbolcu Dom..
Erdoğan’ın kaseti var dediler İran’a gittiler! CHP’li vekillerden akılalmaz dolandırıcılık
Gündem

Erdoğan’ın kaseti var dediler İran’a gittiler! CHP’li vekillerden akılalmaz dolandırıcılık

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, katıldığı televizyon programında siyaset gündemine bomba gibi düşen bir skandalın perdesini araladı. CHP'..
CHP’li gazeteciden dikkat çeken yorum: 'Türkiye Hiç Bu Kadar Bağımsız Olmamıştı'
Siyaset

CHP’li gazeteciden dikkat çeken yorum: 'Türkiye Hiç Bu Kadar Bağımsız Olmamıştı'

Türkiye’de siyasi tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde, gazeteci Kadri Gürsel’den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Kamuoyunda CHP’ye ..
Türkiye madenini çıkarıyor, ses CHP’den geliyor! Sanki İngiliz partisi
Gündem

Türkiye madenini çıkarıyor, ses CHP’den geliyor! Sanki İngiliz partisi

Türkiye yeraltı zenginliklerini ekonomiye kazandırmak için gaza bastıkça, CHP korosundan ‘istemezük’ feryatları yükselmeye devam ediyor. CHP..
Türkiye’nin etrafı yanarken hükümeti eleştiriyordu! Almanya savaşta mı Ali Babacan?
Dünya

Türkiye’nin etrafı yanarken hükümeti eleştiriyordu! Almanya savaşta mı Ali Babacan?

Başbakan Friedrich Merz’in bugün ülkesindeki hayat pahalılığının ve enerji başta olmak üzere bir çok kalemde yaşanan fiyat artışlarının tek ..
Kaos başladı: Gemiyi taradılar!
Dünya

Kaos başladı: Gemiyi taradılar!

ABD'nin Hürmüz ablukası kaos getirdi. İngiliz denizcilik otoritesi, Umman açıklarında bir yük gemisinin saldırıya uğradığını duyurdu. Yapıla..
