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Karadeniz tarih yazdı! Bu rekoru...

Batuhan Karadeniz, kırılması zor bir rekoru kırdı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 09:15
Karadeniz tarih yazdı! Bu rekoru...

Türk futbolunun 'uslanmaz çocuğu' Batuhan Karadeniz, Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor’da kadro dışı bırakıldığının açıklanmasıyla birlikte ‘kırılması zor bir rekor’a imza attı. 27 yaşındaki futbolcu, 2007 yılından bu yana formasını giydiği 11 takımda da kadro dışı bırakılmayı ‘başardı’.

Adana Demispor'un internet sitesinde cuma günü yapılan açıklamada, yönetim kurulu kararıyla futbolcular Murat Akın ve Batuhan Karadeniz'in süresiz kadro dışı bırakıldığı duyurulmuştu. Açıklamada, kararın teknik heyetin raporu doğrultusunda alındığı vurgulanmıştı. 

10 KULÜPTE DE KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI
Karadeniz, bundan önce formasını giydiği 10 takımda da kadro dışı bırakılmıştı. Futbolcu'nun daha önce kadro dışı bırakıldığı takımların listesi şöyle: 

-Beşiktaş (2007)
-Eskişehirspor (2012)
-Trabzonspor (2013)
-Elazığspor (2014)
-Sivasspor (2015)
-St. Gallen (2016)
-Şanlıurfaspor (2016)
-Sakaryaspor (2017)

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 09:15
  1. Şanlıurfa
  2. Trabzon
  3. Sivas
  4. Sakarya
  5. Eskişehir
  6. Elazığ
  7. Adana
  8. batuhan karadeniz
  9. adana demirspor

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