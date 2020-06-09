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Kültür - Sanat

Karadeniz sahilleri sezona hazırlanıyor

DÜZCE(İHA) – Yeşil ile mavinin buluştuğu Mavi Bayraklarla donatılmış 35 kilometre uzunluğundaki Akçakoca Sahilleri yaz sezonu için hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 12:55:02 -
Karadeniz sahilleri sezona hazırlanıyor

DÜZCE(İHA) – Yeşil ile mavinin buluştuğu Mavi Bayraklarla donatılmış 35 kilometre uzunluğundaki Akçakoca Sahilleri yaz sezonu için hazırlanıyor. Kış mevsiminde birikmiş kum bir yandan serilirken bir yandan da sahil temizleniyor.


Batı Karadeniz’in önemli sahil kenti Akçakoca yaz sezonuna hazırlanıyor. Mavi ile yeşilin birleştiği Akçakoca’da belediye ekipleri tarafından yaz sezonu için çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda Akçakoca Çuhalı, Mavi bayraklı 750 metre uzunluğundaki plaj yaz sezonu için hazırlanıyor. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz’ın talimatı ile Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, İl Özel İdareye ait iş makinesi Akçakoca’ya getirilerek plajın temizliği ve kumsal düzleştirilmesi yapılıyor.

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