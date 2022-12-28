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Ekonomi Karadeniz rezervimiz Akdeniz’le yarışıyor
Ekonomi

Karadeniz rezervimiz Akdeniz’le yarışıyor

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi Başkanı Oğuzhan Akyener, Karadeniz'deki gaz rezervinin yeni keşiflerle birlikte 710 milyar metreküpe ulaşmasına ilişkin, "Bu, Karadeniz'in bir Hazar Denizi olma potansiyeline sahip olduğunu ya da özellikle Doğu Akdeniz’le yarıştının göstergesidir" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 15:54:00 -
Karadeniz rezervimiz Akdeniz’le yarışıyor

Hazar Denizi’nde 1 trilyon metreküplük gaz rezervine sahip Şah Denizi Gaz Sahası’na yaklaşmış durumda olduğumuzu ifade eden Akyener, şöyle devam etti: "Güneyimize indiğimizde Mısır'ın en büyük keşfi olan Zohr sahası 650 milyar metreküp civarında. İsrail'in en büyük gaz sahası 618 milyar metreküp civarında. Biz şu an 710 milyar metreküpü konuşuyoruz. Rezervlerimiz bu iki ülkenin de en büyük sahalarından daha büyük. Bu bölgede yeni keşifler de yapılabilir. Bu, Karadeniz'in bir Hazar Denizi olma potansiyeline sahip olduğunun göstergesidir. Ayrıca Karadeniz'deki gazın keşfinden itibaren ilgili sahanın geliştirilmesi ve şebekeye bağlanması konusunda da rekor bir hızda çalışma yürütüldü. Türk gemileri, Türk ekipleri belki dünyada en uygun fiyatlarla, en hızlı ve en yüksek başarıyı sağlayan ekipler haline geldi. Denizin 3 bin 23 metre altında, dalgıçların inemediği, GPS'in çalışmadığı ortamda, uzaktan kontrollü robotlarla bu çalışmaları yürütüyoruz. Böyle büyük keşifler, bu sektöre daha fazla odaklanmanın, bu sektöre daha fazla yatırım yapabilmenin önünü açıyor. Bu sektörde, yerli teknolojinin gelişmesinin de önünü açıyor."

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