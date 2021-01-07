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Yaşam Karadeniz hamsisi yasaklandı mı?
Yaşam

Karadeniz hamsisi yasaklandı mı?

Karadeniz hamsisi yasaklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de ticari amaçlı hamsi avının 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Peki, yasak ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-07 18:32:00 -
Karadeniz hamsisi yasaklandı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Karadeniz'in büyük bir bölümünde avlanan hamsi balıklarında yasal avlanabilir boy uzunluğunun altında olanların oranında artış olduğu ve et verimlerinin de oldukça düşük olduğu tespit edildiği vurgulandı.

Açıklamada, “Son günlerde yapmış olduğumuz gözlemlerde ve araştırma kuruluşları tarafından yapılan izleme çalışmalarında, Marmara Denizi'nde ve İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinin batısındaki hamsi stoklarında balığın biyolojisi açısından bir olumsuzluk bulunmadığı, ancak İstanbul Boğazı'nda ve Karadeniz'in büyük bir bölümünde avlanan hamsi balıklarında yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındaki bireylerin oranında artış olduğu ve et verimlerinin de oldukça düşük olduğu tespit edilmiştir. Yaşanan bu durumun, gelecek yılların hamsi stoklarına ve anaçlarına olumsuz etki edeceğinden dolayı balıkçılık yönetimi açısından acil bir önlem alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır” denildi. Yasal avlanabilir hamsi boy uzunluğu ise 9 cm.

Yasak ne zaman başlayacak?

İstanbul Boğazı’nın tamamı ile Karadeniz'de İstanbul ili Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularda 08 Ocak 2021’den itibaren her türlü av aracıyla ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulduğunun belirtildiği açıklamada “Bu süre içerisinde bakanlığımızca yapılacak gözlem ve incelemeler neticesinde hamsi balıklarının biyolojisinde bir düzelme olmaması halinde, 10'ar günlük periyotlarla 20 gün daha hamsi avcılığı durdurulabilecek olup, konuya ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilerek kontrol ve denetim faaliyetleri yapılacaktır” ifadelerine yer verildi. (DHA)

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