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Spor Karadeniz fırtınası bu hafta ipi göğüsleyebilir!
Spor

Karadeniz fırtınası bu hafta ipi göğüsleyebilir!

Trabzonspor, son haftalarda yaşadığı kayıpların ardından erken şampiyonluk fırsatını teperken bordo mavililer, Fenerbahçe'nin Rize deplasmanda alacağı sonuca göre ipi resmen göğüsleyebilir. İşte o ihtimal ve Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları...

Yeniakit Publisher
2022-04-18 14:19:00 -
Karadeniz fırtınası bu hafta ipi göğüsleyebilir!

Trabzonspor, son haftalarda yaşadığı kayıpların ardından erken şampiyonluk fırsatını teperken bordo mavililer, Fenerbahçe'nin Rize deplasmanda alacağı sonuca göre ipi resmen göğüsleyebilir. İşte o ihtimal ve Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları...

Süper Lig’de 33 haftada topladığı 73 puanla şampiyonluğu ilan etmek için gün sayan Trabzonspor, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla en erken şampiyonluk fırsatını değerlendiremedi.

Lig maratonunun son dönemecine girilirken, bordo mavililer son 4 haftada 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak 9 puan kaybetti. Son olarak ligin 29’uncu haftasında oynadığı Göztepe karşılaşmasını 4-2 kazanan Karadeniz fırtınasının şampiyonluk öncesi galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Trabzonspor, Nisan ayında oynadığı 3 karşılaşmadan da galibiyet alamayarak 3 puana hasret kaldı.

FIRTINA BİR HAFTA DAHA ERTELEDİ

Cuma günü oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük’e 2 puan kaptıran bordo mavililer, en erken şampiyonluk rekorunu kırma avantajını bir hafta daha erteledi.

Tüm puan kayıplarına rağmen Trabzonspor’un Fenerbahçe’nin elinde bulunduğu rekoru egale etme şansı ise hala devam ediyor.

Bordo mavililer, gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanından 3 puanla dönmesi ve en yakın rakibi Fenerbahçe’nin puan kaybetmesi durumunda Süper Lig tarihinin en erken şampiyonu olacak.

TRABZONSPOR'UN KALAN MAÇLARI

Adana Demir (D)

Antalyaspor

Hatayspor (D)

Altay

Başakşehir (D)

FENERBAHÇE KALAN MAÇLARI:

Rizespor (D)

Gaziantep FK

Beşiktaş (D)

Fatih Karagümrük

Yeni Malatyaspor (D)

 

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