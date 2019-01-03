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Karadeniz ekibi transferi duyurdu! 1,5 yıllık anlaşma imzalandı

1. Lig'de mücadele eden Karadeniz temsilcisi Giresunspor, sağ bek oyuncusu Yıldırım ile 1,5 yıllığına anlaştı.

03 Ocak 2019 Perşembe 16:45
Karadeniz ekibi transferi duyurdu! 1,5 yıllık anlaşma imzalandı

1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Berkan Yıldırım'ı kadrosuna kattı.

Devre arasında Adanaspor'a gitmişti

Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, sağ bek oyuncusu Yıldırım ile 1,5 yıllığına anlaştıklarını belirterek, oyuncunun bu akşam Antalya kampına katılacağını aktardı.

Daha önce Giresunspor'da 2012-2017 yılları arasında forma giyen Berkan Yıldırım, geçen sezon devre arasında Adanaspor'a transfer olmuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 16:45
  1. Antalya
  2. Sacit Ali Eren
  3. Berkan Yıldırım
  4. Giresunspor
  5. Adanaspor
  6. 1. Lig

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