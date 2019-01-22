Karadeniz ekibi Portolu yıldızla anlaştı
Karadeniz ekibi Rizespor, Porto'da forma giyen Chidozie Awaziem ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.22 Ocak 2019 Salı 13:52
Çaykur Rizespor, Portekiz ekibi Porto'da forma giyen Chidozie Awaziem ile anlaşmaya vardı.
Sağlık kontrolünden geçti
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Nijeryalı savunma oyuncusu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlandığı belirtildi.
Yeni transferin sağlık kontrolünden de geçtiğinin aktarıldığı açıklamada, "Chidozie Awaziem'e kulübümüze 'Hoş geldin' diyor ve başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Aberhoune için tanıtım toplantısı düzenlenecek
Chidozie Awaziem, bu sezon Porto ile 5 resmi maça çıktı.
Çaykur Rizespor, yeni transferi Chidozie Awaziem'in yanı sıra Mohamed Aberhoune için tanıtım toplantısı düzenleyecek.
YORUM YAZ