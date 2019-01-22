Karadeniz ekibi Portolu yıldızla anlaştı Karadeniz ekibi Rizespor, Porto'da forma giyen Chidozie Awaziem ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.

Çaykur Rizespor, Portekiz ekibi Porto'da forma giyen Chidozie Awaziem ile anlaşmaya vardı. Sağlık kontrolünden geçti Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Nijeryalı savunma oyuncusu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlandığı belirtildi. Yeni transferin sağlık kontrolünden de geçtiğinin aktarıldığı açıklamada, "Chidozie Awaziem'e kulübümüze 'Hoş geldin' diyor ve başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı. Aberhoune için tanıtım toplantısı düzenlenecek Chidozie Awaziem, bu sezon Porto ile 5 resmi maça çıktı. Çaykur Rizespor, yeni transferi Chidozie Awaziem'in yanı sıra Mohamed Aberhoune için tanıtım toplantısı düzenleyecek.

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