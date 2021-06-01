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Aktüel

Karadeniz, Akdeniz ve Marmara için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre; Karadeniz, Akdeniz ve Marmara'nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor

Yeniakit Publisher
2021-06-01 20:30:00 -
Karadeniz, Akdeniz ve Marmara için kritik uyarı

Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde bu gece ve yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor.

Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, Karaman dışında İç Anadolu, Karadeniz, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Mersin'in doğu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, bu akşam saatlerinde Orta Karadeniz, bu gece ve yarın Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz’in batısı, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana ve Osmaniye’nin kuzey, Kahramanmaraş’ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması
bekleniyor.

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