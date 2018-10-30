Karadavi'nin kızının tutukluluk süresi uzatıldı

Mısır resmi haber ajansının haberinde, Kahire Ceza Mahkemesi'nin, Ula el-Karadavi ve eşinin yanı sıra 15 kişinin tutukluluk süresini 45 gün daha uzattığı belirtildi.

Haberde, sanıklara, ülkede terör örgütü ilan edilen "Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) üye olma" ve ona dış ülkelerden finans sağlama suçlamalarının yöneltildiği aktarıldı.

Karadavi ve eşi Halef'in savunma heyetinden 5 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, Giza Ceza Mahkemesi'nin Karadavi'nin tutukluluk süresini 45 gün uzattığı, 12'nci kez uzatılan sürenin 180 günü aştığı ifade edilmişti.

'Ula el-Karadavi ve eşine tecrit uygulanıyor'

Açıklamada, Ula el-Karadavi ve eşinin ısı yalıtımsız, güneş ışınlarının girmediği beton odalarda tecrit edildiği ve ikilinin sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi alınamadığı vurgulanmıştı. Karadavi, 27 Haziran'da açlık grevine başladı

27 Haziran'da tutulduğu Kanatır Kadın Hapishanesi’nden alınan ve Giza Ceza Mahkemesi’ne götürülen ve tutukluluk süresi 45 gün daha uzatılan Karadavi, açlık grevine başlamıştı. Karadavi ve eşi Halef, 30 Haziran 2017’de gözaltına alınmış, Karadavi, 300 gün boyunca hücrede tutulmuş ve ailesi ile görüşmesine izin verilmemişti.

Mısır yönetimi, 17 Ağustos 2017'de ise İhvan mensubu oldukları gerekçesiyle aralarında Ula el-Karadavi'nin de bulunduğu Yusuf el-Karadavi'nin 6 çocuğunun mal varlığına el koymuştu.