Karadan, havadan aralıksız denetim! Muğla’da kaçağa göz açtırılmıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görevlendirdiği 100 kişilik ekip Muğla’daki, imar barışına aykırı yapılar tespit edilip yıkılması için işlemler yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bodrum, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Ula, Marmaris, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer’de belirlenen bin 351 yapı belirli aralıklarla yıkılacak.

Konut da var otel de

Bölgede ekipler tarafından yapılan denetimler sonucu Bodrum Yalıkavak’ta 75 villa ve kıyı yapılarında bulunan proje, ruhsata aykırılıklar sebebiyle mühürlendi. Bodrum Gündoğan’da 90 odalı otel, 330 konut yapısı inşaatı yine kıyılarındaki yapılarla birlikte durduruldu. Bodrum Gölköy’de 116 konut ve kıyı yapıları inşaatı, Yalıkavak’ta 350 konut, otel ve kıyı yapı inşaatı, Göltürkbükü’nde 50 konut, otel inşaatı ile ilgili de imara ve ruhsata aykırılıklar nedeniyle işlem başlatıldı. Yalıkavak’ta 70 konut ve kıyı yapısı inşaatı imara aykırılıklar ve kot kesiti aykırılıkları, Bodrum Gümbet’te 131 konut ve kıyı yapılarından oluşan proje, Yalıçiftlik’te 400 villa ve otel inşaatı imara aykırılıklar sebebiyle durduruldu. Sürenin dolmasının ardından yıkım işlemi gerçekleştirilmeyen yapılarda da yıkım işlemleri Bakanlık ve belediye ekipleri tarafından başlatıldı.

Detaylı inceleme yapılıyor

Karadan ve havadan denetimlerin aralıksız sürdüğü bölgede, 100 kişilik ekip, tespit edilen aykırılıklar için ilgili belediyelere bildirim yapıyor. Denetimler sırasında fotoğraf ve videoyla yapılan tespitler kayıt altına alınıyor, uydudan çekilmiş fotoğraflarla kıyıların eski ve yeni hali inceleniyor.