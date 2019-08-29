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Karadağ Ormanlık alanda yangın paniği

Adıyaman Karadağ Ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

29 Ağustos 2019 Perşembe 17:09
Karadağ Ormanlık alanda yangın paniği

Adıyaman Karadağ Ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, İndere Köyü (Zey) yolu üzerinde bulunan Karadağ Ormanlık alanında bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Yükselen dumanlarla ormanlık alanın yandığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Müdürlüğü itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahaleleri sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bazı çam ağaçları zarar gördü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 17:09
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