Karadağ Cumhurbaşkanı'ndan hükümete Türklere vize tepkisi: Türkiye ile ilişkilerimizi ve Karadağlıları tehlikeye attınız!

Karadağ hükümetinin bir Azeri ve bir Türk'ün bir kişiyi ağır yaraladığı olay ve sonrasında Türk vatandaşlarına vize zorunluluğu getirmesi ülkede hem bir siyasi krize hem de yabancı düşmanlığının tırmanmasına neden oldu.

Öfkeli Karadağlılar ülkede yaşayan Türklere karşı saldırılar düzenlerken Türk vatandaşlarına yönelik vize serbestisinin askıya alınmasına ise siyasetten ve sivil toplum örgütlerinden tepkiler geldi.

Hükümetin vize kararına tepki gösterenlerden biri de Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç oldu.

Milatoviç, "Hükümet, Türkiye'den gelebilecek olası tepkileri hesaba katmadı" ifadelerini kullandı.

ALEL ACELE ALINMIŞ BİR KARAR

Bu adımın Türkiye'de yaşayan, tıbbi tedavi gören veya İstanbul Havalimanı'nı kullanan Karadağ vatandaşlarını tehlikeye attığını söyleyen Milatoviç, ekonomik iş birliğinin de Türk hükümetinin karşı önlemlerinden etkilenebileceğini dile getirdi.

Karadağ Başbakanı Milojko Spajiç'in vize serbestisini askıya almasına koalisyon ortağı olan ve Müslüman-Boşnak azınlığı temsil eden parti de tepkili. Parti lideri ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç ile hükümette yer alan Arnavut azınlık partileri Spajic'in "aceleci bir karar" aldığını söyledi, ayrıca bunun ülkenin Türkiye ile ilişkilerini tehlikeye atabileceği uyarısında bulundu.

‘TÜRKLERİ ÖLDÜRÜN’ DİYE SOKAKLARA DÖKÜLDÜLER

Karadağ polisi, Cumartesi gecesi Podgorica'da 25 yaşındaki bir kişiyi ağır yaraladıkları şüphesiyle bir Azerbaycan ve bir Türkiye vatandaşını gözaltına aldı. Daha sonra ise Karadağ'da yaşayan Türklere yönelik bir linç kampanyası başladı. Türklerin yaşadığı semtleri basan öfkeli kalabalık "Türkleri öldürün" sloganları attı. Podgorica'nın merkezinde sahibi Türk vatandaşı olan bir bar tahrip edildi. Bir Türk şirketine ait araç ateşe verildi. Bir gün sonra yine genç erkeklerden oluşan gruplar, göçmenlerin işyerleri ve restoranlarının bulunduğu mahallelerde "Türkler dışarı" sloganları attı.

Bunun üzerine Başbakan Milojko Spajiç de Pazar günü Türk vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasının kaldırıldığını duyurdu.

TÜRKİYE: VATANDAŞLARIMIZI KORUYUN

Türk hükümeti de Karadağ'dan ülkedeki Türk vatandaşlarını koruması talebinde bulundu. Karadağ polisi, dün Karadağ'da yaşayan Türklere saldırı planladıkları şüphesiyle birkaç kişiyi gözaltına almıştı.

Karadağ'da şu an resmî verilere göre yaklaşık 13 bin Türk vatandaşı ikamet ediyor. Toplam 630 bin nüfusu olan ülkede şu anda 100 bine yakın yabancı yaşıyor.