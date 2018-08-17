Karadağ BİST’e veda etti

Halkbank Yönetim Kurulu Başkanvekili Karadağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldığını belirterek şu mesajı verdi: “13.08.2018 tarihi itibariyle Halkbank Yönetim Kurulu Başkanvekili görevine başladım. Bu görevime daha fazla zaman ayırmak için, Nisan 2016’dan itibaren yürüttüğüm Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldım. Görevim süresince ve yeni görevimde destek ve güvenleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum.”