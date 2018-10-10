Karaciğerinize iyi bakın

Bizim karaciğer yağlanmış!

Karaciğerde yağ normal olarak yüzde 10'dan daha az.. Bu oranın artması demek karaciğer yağlanması demek.. Ne olur karaciğer yağlanınca? Kilo kaybı, ishal, ayaklarda ödem, cildin kuruması ve sarılığa yol açabilir. Neler karaciğerde yağlanma yapıyor? Başta alkol! Bazı bakteri, virüs, ilaçlar da karaciğer yağlanması yapar. Ve genellikle yaşlanma ile karaciğer yağlanması da başlar.. Düşünün ki, her 4 kişiden birinde karaciğer yağlanması var..

Bendeniz de geçenlerde sırtıma vuran ağrılar dolayısıyla hastaneye gittim. İlk tahliller, ultrason tesbitleri “karaciğerde yağlanma” gösterdi. Doktor tebessüm ederek, “Yaşlılık..” dedi.. 5 yıl önce de aynı şey söylenmişti. Şimdi oldum 68.. E, hayatta alkole el sürmemiş bir adamda karaciğer yağlanması niye olur.. İlaçlar para etmedi; ağrılar berdevam.. Belki bendeki dert başka.. Bilemiyorum.

Neyse alkolden başka karaciğere en çok zarar verenler şunlar:



Sakatat etleri, yağlı etler, tavuk derisi ve butu,yumurta gibi kolesterol ve hayvanî yağ oranı yüksek yiyecekler.. Bunlardan uzak durulmalı.

Hele hele margarinden kesinlikle uzaklaşın. Az yağlı yemekler tercih edin ve zeytinyağından şaşmayın..

Karaciğerin dostları neler?

Karaciğere enginar, taze sebze ve meyve, kahvaltıda düzenli olarak 1-2 tatlı kaşığı bal çok faydalı.. Baldaki bazı maddeler karaciğer dokusunu güçlendirerek, vücut için hayati önem taşıyan fonksiyonların yerine getirilmesinde önemli bir besin..

Olur olmaz ilaç almamalısınız.

Ağrı kesici, ateş düşürücü ve kortizon türevi ilaçlar, bazı antibiyotiklerin kullanılması karaciğere zararlı.

Hekimler, “Yürümelisiniz..” diyor, “..evinizde bir başınıza yaşıyor olsanız bile, evin içinde yürümelisiniz. Kışın kendinizi eve fazla hapsettiyseniz, artık yürüyüşleri başlatma zamanı..”

Karaciğer yağlanması, başka bir hastalık sebebiyle oluşmamış ise, fazla endişe edecek bir hastalık değil..



Karaciğer, insanda eşitsiz büyüklüğü ve şekli olan dört lobu bulunan kırmızımsı kahverengi bir organdır. Bir insan karaciğeri normalde ortalama 1.5 kg ağırlığında ve yumuşak, pembemsi-kahverengi, üçgen bir organ.. Karaciğer yaşam için gerekli olan hayati bir organdır. Karaciğer yokluğunda veya görev yapamaz hale geldiğinde, diyalizle kısa bir süre fonksiyonları devam ettirilebilir. Fakat, uzun süreli yokluğunda, telafi edebilmenin hiçbir yolu yoktur. Karaciğer bedenimizde önemli bir rol oynar. Glikojen depolanması, kırmızı kan hücrelerinin üretimi, plazma ve protein sentezi, hormon üretimi ve detosifikasyon ayrışması da dahil olmak üzere vücutta daha birçok alanda işlevi vardır. Ayrıca yağ sindirimine yardımcı olan safra üretir. Birçok yüksek hacimli biyokimyasal reaksiyonları düzenler.

İnanılmaz, hayranlık verici bir laboratuvardır.

Kanserin en çabuk sıçradığı bir organ

Bu müthiş laboratuvar içinde dolaşan kan oranının fazlalığı ve boyutunun büyük olması nedeniyle karaciğer kanserin kolay sıçrayabileceği bir organdır. Dünya da en sık görülen tümörlerin başında gelen karaciğer kanseridir. Küflenmiş gıdalar ki özellikle baklagiller ve aşırı alkol tüketimi siroza yol açar.

Organlarda başlamış olan kanser (sindirim yolu, göğüs, akciğer) genellikle karaciğere de sıçrar (metastaz). Karaciğerin içinde başlayan ve ana karaciğer kanseri olarak adlandırılan hastalık, Amerika’da oldukça yaygın hale gelmeye başlamıştır. Ana karaciğer kanserinin iki türü vardır ve bunlar; hepatom ve kolanjiyokarsinomdur.

Hepatoma, 50 yaşını aşkın erkeklerde görülür.



Kolanjiyokarsinom ise, safra kanallarında gelişir ve kronik karaciğer hastalığı olmayan genç yaştaki bireyleri etkiler.

BELİRTİLER

Karaciğer kanserinin ilk evrelerinde belirtiler, gözle görünür bir biçimde ortaya çıkmaz. Yorgunluk, iştahsızlık, kilo kaybı ve karnın sağ üst tarafındaki ağrılar hastalığın ilk belirtileridir. Sarılık ve karnın sıvı birikimiyle kabarması, bu hastalığın ilerleyen evrelerinin belirtileridir.