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Kadın - Aile Karaciğeri hızla yeniliyor
Kadın - Aile

Karaciğeri hızla yeniliyor

Karaciğer, vücudun kimyasal olarak merkezidir.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 22:55:00 - 2021-10-20 22:57:07
Karaciğeri hızla yeniliyor

Karaciğer, vücudun kimyasal olarak merkezidir. Karaciğer vücudun adeta bir kimya fabrikası gibi çalışır. Yemek, ilaç veya toksinler olsun, her şey karaciğer tarafından filtre edilir. Karaciğeri sağlıklı tutmanın en temel yolu, tüketilen her şeye dikkat etmektir. Karaciğeri bitkisel ve doğal yollarla temizleyebilir, yıpranmış olan karaciğerinizi ilk günkü gibi genç haline getirebilirsiniz.

Peki nasıl?

Karaciğeri en çok temizleyen ve karaciğeri hızlı bir şekilde gençleştiren en önemli bitki demirhindi bitkisidir. Demirhindi çayı ile karaciğerinizi kısa sürede eski sağlığına kavuşturabilirsiniz.

Demirhindi çayı nasıl demlenir?

Su kaynamadan önce 20 gr. demirhindi meyvesini suya ekleyin ve 1 litre suyu kaynatın. İyice kaynadıktan sonra soğumaya bırakın. Çay soğuduktan sonra sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa aç veya tok karnına tüketmeniz yeterli olacaktır.

Bu çayı sabah ve akşam olmak üzere içerisine 1 çay kaşığı bal ekleyerek tatlandırıp içebilirsiniz. Herhangi bir yan etki görülmemesi için ilk olarak bir uzmana danışmanız gerektiğini unutmayın.

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