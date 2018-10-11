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Karaciğer yağlanmasının 5 belirtisi

Yağlı karaciğer hastalığı, obezite, yüksek kolesterol ve yüksek tansiyon ile yakından ilgilidir. Tespiti zor olsa da, bu hastalığı haber veren bazı belirtiler vardır.

11 Ekim 2018 Perşembe 21:52
Karaciğer yağlanmasının 5 belirtisi

YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI NEDİR?

Karaciğer hücrelerinde yağ biriktiğinde, yağlı karaciğer hastalığına yakalanabiliriz. Bu durum obezite, yüksek kolesterol ve yüksek tansiyonla yakından ilgilidir. Birçok durumda, yağ hücreleri yağ ile dolup fazlasını yakınlarındaki organlara “aktarırlar”.

KARACİĞERİN FONKSİYONU

Karaciğerin birçok hayati işlevi olduğunu bilmeliyiz. Bunlar; protein üretimi, yağ metabolizmasının düzenlenmesi, toksinleri kan dolaşımından yok edilmesi ve amino asitlerin miktarının kontrol edilmesidir. İşlevlerini yerine getirmesi için karaciğeri sağlıklı tutmak oldukça önemlidir.

TEŞHİSİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN BU TESTLER ÖNEMLİ

Hepatik steatoz genellikle herhangi bir belirti göstermez. Başka bir deyişle, detaylı bir muayene olunana kadar hastalığın tespit edilmesi zordur.  Bununla birlikte, yağlı karaciğer hastalığının teşhisine yardımcı olan üç çeşit test vardır:

Kan testleri (transaminaz seviyesini belirler)

Karaciğer sonogramı (karaciğer ne kadar parlak ve büyük görünürse, hastalığın olması ihtimali de o kadar fazladır)

Biyopsi (hastalığın boyutunu test eder)

YAĞLI KARACİĞER BELİRTİLERİ

Karaciğeri yağlı olan hastalar bu belirtileri yaşayabilir:

1. KARIN AĞRISI

Karnın orta ya da üst kısmında rahatsızlık veya “bıçaklanma” hissi. Bu ağrı herhangi bir aktiviteden ya da belli bir hareketten kaynaklanmaz. Yemekten sonra oluşabilir, çünkü karın genişler ve büyümüş olan karaciğere baskı yapar.

2. KARIN ŞİŞLİĞİ

Karında su toplanması, karaciğerle ilgili hastalıklardan kaynaklanır ve viseral ve paryetal karın zarı arasında sıvı oluşmasıyla ortaya çıkar. Bu sorunun belirtileri karında şişlik, hazımsızlık, bel ağrısı ve nefes alma güçlüğüdür. Ayrıca ayak bileklerinin şişmesine de sebep olabilir.

3. HAZIMSIZLIK

Eğer yediğiniz herhangi bir şey (küçük bir miktarda ya da sağlıklı olsa bile) karnınızı rahatsız ediyor ya da bulantıya ya da gaza sebep oluyorsa, karaciğerinizde bir sorun olabilir. Karaciğeri yağlı olan insanlar genellikle hazımsızlık çektiğine inanarak doktora giderler ama sebebin aslında hepatik steatoz olduğunu daha sonra fark ederler.

4. YORGUNLUK

Karaciğer metabolizmayla eş zamanlı olarak çalışmazsa, yavaşlar. Bu, önemli bir organın bir sorunla uğraşması durumunda gerçekleşir. Vücut, kendisini bu durumdan korumaya çalışır ve daha az kan pompalayarak durumu telafi etmeye çalışır.

Bu özel durumda, açıklanamayan bir yorgunluk, odaklanma sorunları, kafa karışıklığı, yorgunluk ya da enerji yetersizliği ortaya çıkabilir. Kişi, geçmişte yaptığı etkinliklere olan ilgisini de kaybedebilir ve bunun yerine, çok uzun saatler boyunca uyuyabilir.

5. CİLTTE DEĞİŞİKLİKLER

Sarılık, hepatik steatozun bir belirtisidir. Dokudaki artan safra boyası seviyesine bağlı olarak sarımsı cilt ve mukus çok görülen özellikleridir. Kırmızı kan hücrelerinin yıkılması ya da safra kesesi komplikasyonu nedeniyle ortaya çıkabilir.

Yağlı karaciğer hastalığı, renk değiştirmiş boyun ve koltuk altı parçaları, patlayan yüz damarları , kızarmış avuç içleri ya da sırtta, göğüste veya omuz bölgelerinde örümcek damarları oluşması gibi cilt değişikliklerine neden olur. Buna ek olarak, tırnakların altında beyaz lekeler de görülebilir.

 

 

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 21:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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