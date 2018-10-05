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Karaciğer yağlanması belirtileri nelerdir?

Karaciğer yağlanması belirtileri nelerdir? Karaciğer yağlanması nedenleri nelerdir? Karaciğer yağlanması nasıl tedavi edilir?

05 Ekim 2018 Cuma 17:48
Karaciğer yağlanması belirtileri nelerdir?

Karaciğer yağlanması son 20 yılda giderek artan bir hastalık haline gelmiştir. Genel toplumdaki sıklığı yüzde 10 ile yüzde 25 oranı arasında seyrederken, kilo falzası olan şişman bireyler arasındaki karaciğer yağlanması sıklığı yüzde 75'lere ulaşmaktadır. Hastalığa özgü belirli bir bulgu yer almamaktadır.Genel olarak karaciğer yağlanmasının ifadesi altında karaciğerin hücreleri arasında yağ birikimi olmasıdır. Bu yağlanma iki farklı formda olabilir, basit yağlanma adı verilen türde siroza dönüş görülmemektedir. Buna karşılık yağlanmaya aynı zamanda iltihap hücrelerinin de eşlik ettiği ikinci yağlanma grubununda zaman içeriisnde karaciğer sirozu görülebilir.

KARACİĞER YAĞLANMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hafif düzeyde karaciğer yağlanmasında çok sık belirti ve bulgular rastlanmayabilir. Hem görüntüsel yöntemlerlerle hem kan tahlilleriyle bu belirtiler ortaya çıkmayabilir ancak sonografik bulgularla karaciğer yağlanması tespit edilebilir fakat daha ileri düzeylerde kişide halsizlik, kaşıntı gibi bulgular görülebilir.

KARACİĞER YAĞLANMASI NEDENLERİ NELERDİR?

Başlı başına ele aldığımızda karaciğer yağlanmasının nedenlerini günümüzün modern yaşamıyla karşılaştırabiliriz. Modern insan, sitelerde yaşamlarını sürdürerek sürekli tüketim arzusuyla uyuyup uyanmaktadır. Dengesiz ve sağlıksız beslenme, spor ve yürüyüşten kaçınma, üşengeçlik, yorgunluk gibi temel faktörler insanın metobolizmasına zarar vererek vücut direncini bozar. Yağ içeren abur cubur olarak ifade edilen hazır gıdaların sık tüketilmesi, hareket etmeden uzak bir yaşam, doğru beslenmeme alışkanlıkları, kortizon içeren ilaçlar, yüksek kalorili besinlerle beslenme gibi faktörler karaciğer yağlanmasına yol açanfaktörler arasında gösterilir.

KARACİĞER YAĞLANMASI TEDAVİSİ İÇİN ÖNERİLER!

EGZERSİZ VE TEMPOLÜ YÜRÜYÜŞ

Metobolizmayı hareket ettirmek, vücudu olması gerektiği gibi kendi işleyişine geri döndürmek karaciğer yağlanması için gösterilen tedaviler arasında yer almaktadır. Haftada en az 5 gün en az 30 dakikalık düzenli egzersiz, yürüyüş olmazsa olmazlarınızdan olmalıdır. Yağlanmanın azalmasında düzenli yürüşü n önemi büyüktür.

BESLENME PROGRAMI

Karaciğer yağlanması tedavisi için beslenme düzeninizi mutlaka ayarlamanız gerekmektedir. Bol baharatlı ve yağlı kırmızı etten ziyade sebze ve meyvenin etken olduğu, balıketinin ana besin kaynağı olduğu bir diyet programı hazırlanmalıdır.

HAMUR İŞLERİ VE TATLILARA VEDA

Genetik gereği, aile alışkanlıkları gereği hamur işlerine, şerbetli tatlılara düşkün olay bireylerin karaciğer yağlanması tehlikesinin bir an önce farkına varması ve hamur işlerini; tatlıları hayatlarından çıkartması gerekmektedir. Hastalık süresinde ve sonrasında hazır ve dondurulmuş gıdalardan uzak durmaya özen gösterilmelidir. Dondurulmuş ürünlerde kullanılan yağların zararı oldukça fazladır.

 

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 17:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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