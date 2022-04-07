Karaciğer sağlığını koruyan 4 malzemeli karaciğer temizleme kürü! Doğal yollarla karaciğer temizliği

Karaciğer, vücudumuzun en hayati organlarından. Kan şekerini dengelemek, yağları yakmak, karbonhidrat ve protein dönüşümü sağlamak, safra üretmek gibi birçok önemli görevi var. Sırtında bunca yükü taşıyan bu organ elbette zaman zaman yoruluyor. Bir molaya yahut arınmaya ihtiyaç duyuyor. Bu noktada doğal kürler imdadınıza yetişiyor.

Sizler için karaciğeri temizleyen doğal kürleri bir araya getirdik! Karaciğer detoksu yöntemleri...

Kandaki yağ, protein ve karbonhidratın düzenlenmesinden safra üretilmesi ve atılmasına ve gerekli vitaminlerin depolanmasına kadar çok önemli bir rol oynar. Beslenme uzmanlarına göre, kendi kendini temizleyen tek organ karaciğerdir. Tükettiğimiz her şey karaciğer tarafından temizlenir. Bu nedenle, karaciğere zarar vermemek için sağlıklı yiyecekler tüketmemiz gerekiyor. Karaciğer sağlığınızı artırmak istiyorsanız, bu 4 malzemeli içeceği düzenli olarak tüketebilirsiniz.

Karaciğer temizleyen doğal kürler!

4 Malzemeli karaciğer temizleme içeceği

Havuç, elma, greyfurt ve nane kullanılarak yapılan bu sağlıklı meyve suyu, karaciğer temizleyici bir içecek görevi görür ve karaciğerdeki doğal temizleme işlemini desteklemeye yardımcı olabilir. Meyve suyu yapar gibi tüm malzemeleri blenderdan geçirin. Su ilave edebilirsiniz.

İçecekte yer alan her bir malzeme, karaciğer sağlığını arttırmada kendi rolünü oynar. Greyfurt bir besin deposudur ve karaciğerin toksinleri daha verimli bir şekilde parçalamasına yardımcı olan enzimler içerir. Havuçta bulunan karotenoid, vücuttaki oksidatif hasarı önlemeye yardımcı olur. Nane dekonjestan özelliklere sahiptir. Elmanın kabuğunda bulunan triterpenoidler karaciğer hücreleri için güçlü koruyucu etkiye sahiptir.

Kahvaltıda içebilir ve gününüze sağlıklı bir başlangıç ​​yapabilirsiniz.

Limon ve maydanoz kürü

Limon, doğal kürler denince listenin başını çeken bir besin. Bu kür için ihtiyacımız olan malzemeler 1 limon, yarım bağ maydanoz ve su.

Saplarıyla beraber blenderdan geçirdiğimiz maydanozları bir bardak suya ekliyor ve üzerine limonu ilave ediyoruz. Elde ettiğimiz karışımı tekrar blenderdan geçirdikten sonra 15 gün boyunca sabah aç karna içiyoruz. Eğer detoksa devam etmek isterseniz 15 gün sonunda 5 gün ara vermenizde fayda var.

Sağlıklı karaciğeri desteklemek için 4 sağlıklı içecek seçeneği:

1. Kahve:

Dünyanın en popüler içeceklerinden biri olan kahve, güne zinde başlamamıza ve devam etmek için çok ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi sağlamamıza yardımcı olur. Ayrıca, birkaç çalışma, doğru dozda kahve içmenin karaciğer sağlığını geliştirmeye yardımcı olabileceğini de açıklıyor. "Deneysel çalışmalar, orta düzeyde kahve tüketiminin aslında karaciğer hastalıklarından uzak tutulmasına yardımcı olduğunu göstermiştir. Kahve tüketiminin, güçlü bir antioksidan olan Glutatyon üretimini artırarak antioksidan kapasiteyi artırırken karaciğerdeki yağ birikimini azalttığı gösterilmiştir.

2. Yeşil Çay:

Journal of Nutritional Biochemistry'de yayınlanan bir araştırma, yeşil çayın egzersizle birlikte karaciğer sağlığını geliştirmeye yardımcı olabileceğini belirtiyor. Çalışma, yeşil çay özü tüketen ve işlenmiş besinleri farklı şekilde kullanan deneklerin vücutlarının yiyecekleri farklı şekilde ele aldığını buldu.



3. Zerdeçal Çayı:

Zerdeçal bir süper gıda olarak bilinir ve bunun bir sırrı yoktur. Zerdeçal enzim üretimini artırarak detoks sürecini destekleyen antioksidanlarla yüklüdür. Baharat ayrıca vücudun kan dolaşımını artırmaya yardımcı olarak karaciğer sağlığını daha da iyileştirir.

4. Pancar Suyu:

Pancar, her zaman besin açısından zengin diyetimize eklenecek sağlıklı bir sebze olarak adlandırılmıştır. Folat, pektin, betalainler ve betain gibi antioksidanlar ve besinlerle yüklüdür. Ayrıca yeterli miktarda lif, manganez, potasyum, A vitamini ve C vitamini sağlar. Bunları göz önünde bulunduran "Bu besinler ayrıca zehirli atıkları vücudumuzdan uzaklaştırmaya yardımcı olan safra akışını iyileştirmeye yardımcı olur."

Bu içecekleri günlük diyetinize dahil edin ve sağlıklı bir yaşamın tadını çıkarın. Ama her zaman hatırlayın, ılımlılık anahtardır ve herhangi bir yaşam tarzı değişikliğine uyum sağlamadan önce bir uzmana danışın.

Kahvaltılarda veya çocuklarınıza hazırlayacağınız bu tarif ise çok faydalı.

Ev yapımı karışık meyve suyu tarifi

Malzemeler

4 adet tatlı kırmızı elma

1 adet greyfurt

6 adet sulu portakal

1 kase ayıklanmış nar

5-6 adet mandalina

10 adet havuç

Ev yapımı karışık meyve suyu tarifi nasıl yapılır?

Tam kıvamında ne çok tatlı, ne çok ekşi olan bu tarifimde bütün meyveleri sırasıyla katı meyve sıkacağından geçirip büyük bir kasede birleştiriyoruz. Mandalina, portakal ve greyfurtun kabuklarını soyup, geri kalanını kabuklarla beraber atıyoruz . Birleştirdiğimiz kaseyi güzelce karıştırıp şişe, ve bardaklara pay ediyoruz.