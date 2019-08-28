Karaciğer hasarının erken belirtileri nelerdir? Bu belirtiler karaciğer rahatsızlığının işareti

Karaciğer nedeniyle meydana gelen 100’den fazla rahatsızlık çeşidi var. Bu hastalıkların her birinin de farklı semptomları var. Karaciğer sirozu, karaciğer yağlanmasıbu organın sahip olabileceği hastalıklardan sadece birkaç tanesi. Haberimizin devamında ise karaciğere bağlı olarak meydana gelen diğer rahatsızlıkları yazacağız.

Kabızlık, ishal ve bağırsak kanaması

Kabızlık ve ishale bağlı olarak bağırsak kanaması görebilirsiniz.

Karın ağrısı

Bu karın ağrısı genelde karaciğere yakın bölgede yani göğüs kafesinin sağ üst çeyreğinde meydana gelir.

Cildin aşırı derecede kaşınmaya başlaması

Cildiniz dokunmaya karşı hassaslaşabilir. Döküntüler ve pullar meydana gelir. Vücudunuzdaki damarların belirginleştiğiniz ve morlukların oluştuğunu görürsünüz. Karaciğerdeki rahatsızlık doğru tedavi edilmeden bu rahatsızlıktan kurtulamazsınız.

Ödem

Ayak ve ayak bileklerinde ödemle meydana gelir. Lenfatik hastalık, kalp yetmezliği ve hormonalbozukluklar ödemin nedenlerinden bazıları

Karın bölgesindeki değişiklikler

Karnınızın alt kısmında kramplar hissediyorsanız karında su birikmesi yahut karaciğer hasarı olabilir. Karaciğer hasarını en erken belirtilerinden biri karında su toplanmasıdır.

Sarılık

Gözlerinizdeki, parmak uçlarınızdaki, dilinizdeki ve cildinizdeki sararma sarılığın göstergesi olan belirtilerdir. Eğer bu semptomlara sahipseniz safra kesesi veya pankreas sorunları da yaşıyorsunuz demek olabilir.

Dışkı rengindeki değişiklik

Dışkı rengindeki anormal değişiklik karaciğerin yeterince safra salgılayamaması sonucu meydana gelir. Bu da karaciğerde bir problem olabileceğinin işaretidir.

İdrar rengindeki değişiklik

İdrar rengindeki değişim böbrek hasarının belirtileri arasındadır. Yeteri kadar su içmeniz durumunda bile idrarınızın hala turuncuya yakın koyu bir renkte ise bunun nedeni kan dolaşımındaki bilirubinin azalmasıdır.

Sindirim sorunları

Karaciğer sindirim sistemine de büyük katkı sağlar. Karaciğerdeki problemler iştahsızlığa neden olduğu gibi ishali de tetikler.

Yorgunluk ve halsizlik

Sürekli yorgunluk ve halsizlik karaciğer rahatsızlığının en önemli belirtisidir. Karaciğer sağlıklı olmadığında diğer organlar gerektiğinden fazla çalıştığı için vücudun dinlenme ihtiyacı artar.

Kusma ve mide bulantısı

Kusma ve mide bulantısı da karaciğer hasarını en önemli belirtilerinde. Karaciğer toksinlerden kurtulmayı başaramadığı zaman mide bulantısı baş gösterir.