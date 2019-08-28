0553 313 94 23

Karaciğer hasarının erken belirtileri nelerdir? Bu belirtiler karaciğer rahatsızlığının işareti

Karaciğer, vücudumuzun en kritik organlarından bir tanesi. Karaciğerin vücutta birçok fonksiyonu olduğu için rahatsızlık belirtileri de o nispette fazladır.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 18:12
Karaciğer hasarının erken belirtileri nelerdir? Bu belirtiler karaciğer rahatsızlığının işareti

Karaciğer nedeniyle meydana gelen 100’den fazla rahatsızlık çeşidi var. Bu hastalıkların her birinin de farklı semptomları var. Karaciğer sirozu, karaciğer yağlanmasıbu organın sahip olabileceği hastalıklardan sadece birkaç tanesi. Haberimizin devamında ise karaciğere bağlı olarak meydana gelen diğer rahatsızlıkları yazacağız.

  • Kabızlık, ishal ve bağırsak kanaması

Kabızlık ve ishale bağlı olarak bağırsak kanaması görebilirsiniz.

  • Karın ağrısı

Bu karın ağrısı genelde karaciğere yakın bölgede yani göğüs kafesinin sağ üst çeyreğinde meydana gelir.

  • Cildin aşırı derecede kaşınmaya başlaması

Cildiniz dokunmaya karşı hassaslaşabilir. Döküntüler ve pullar meydana gelir. Vücudunuzdaki damarların belirginleştiğiniz ve morlukların oluştuğunu görürsünüz. Karaciğerdeki rahatsızlık doğru tedavi edilmeden bu rahatsızlıktan kurtulamazsınız.

  • Ödem

Ayak ve ayak bileklerinde ödemle meydana gelir. Lenfatik hastalık, kalp yetmezliği ve hormonalbozukluklar ödemin nedenlerinden bazıları

  • Karın bölgesindeki değişiklikler

Karnınızın alt kısmında kramplar hissediyorsanız karında su birikmesi yahut karaciğer hasarı olabilir. Karaciğer hasarını en erken belirtilerinden biri karında su toplanmasıdır.

  • Sarılık

Gözlerinizdeki, parmak uçlarınızdaki, dilinizdeki ve cildinizdeki sararma sarılığın göstergesi olan belirtilerdir. Eğer bu semptomlara sahipseniz safra kesesi veya pankreas sorunları da yaşıyorsunuz demek olabilir.

  • Dışkı rengindeki değişiklik

Dışkı rengindeki anormal değişiklik karaciğerin yeterince safra salgılayamaması sonucu meydana gelir. Bu da karaciğerde bir problem olabileceğinin işaretidir.

  • İdrar rengindeki değişiklik

İdrar rengindeki değişim böbrek hasarının belirtileri arasındadır. Yeteri kadar su içmeniz durumunda bile idrarınızın hala turuncuya yakın koyu bir renkte ise bunun nedeni kan dolaşımındaki bilirubinin azalmasıdır.

  • Sindirim sorunları

Karaciğer sindirim sistemine de büyük katkı sağlar. Karaciğerdeki problemler iştahsızlığa neden olduğu gibi ishali de tetikler.

  • Yorgunluk ve halsizlik

Sürekli yorgunluk ve halsizlik karaciğer rahatsızlığının en önemli belirtisidir. Karaciğer sağlıklı olmadığında diğer organlar gerektiğinden fazla çalıştığı için vücudun dinlenme ihtiyacı artar.

  • Kusma ve mide bulantısı

Kusma ve mide bulantısı da karaciğer hasarını en önemli belirtilerinde. Karaciğer toksinlerden kurtulmayı başaramadığı zaman mide bulantısı baş gösterir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 18:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Torbalı 30 Ağustos’a hazır
    1. Torbalı 30 Ağustos’a hazır
    2. İslam düşmanlığı ile bilinen İsveçli..
    3. Başkan Say’dan DSİ’ye ziyaret
    4. Şule Yüksel Şenler cenazesi nereden..
    5. Beşinci oyunlarını Dodurga beldesinde..
    6. Sivassporlu Muammer Yıldırım'ın mutlu..
    7. Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 2..
    8. Yolcu minibüsü hafriyat kamyonuna..
    9. Başkan Çatal’dan down sendromlu..
    10. Serbest piyasada altın fiyatları
    11. 5. Uluslararası Gemlik Zeytini..
    12. Kadınlar futbolda Kosova-Türkiye milli..
    13. Çayırova’da asfalt çalışmaları sürüyor
    14. Akdeniz'de deprem
    15. Türkiye altın rezervi sıralamasında..
    16. Eyüpsultan’da bir araç alev topuna..
    17. Piyasalarda gün sonu
    18. Şanlıurfa Piazza’da Lego Festivali..
    19. GÜNCELLEME - İzmir'de orman yangını
    20. Malazgirt Kaymakamından teşekkür mesajı
    21. Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, AK..
    22. Borsa, günü düşüşle tamamladı
    23. Vali Akbıyık yıldız güreşçiyi..
    24. Göz şişkinliği neden olur? Göz..
    25. Erciş’te ‘Büyük Zafer Günü’ konulu..
    26. "Rusya'daki nükleer patlama reaktör..
    27. Karaciğer hasarının erken belirtileri..
    28. Perge Antik Kenti bölgesinde ikinci..
    29. Çankırı’da uyuşturucuya geçit yok
    30. Ankara Kuzeykent için TOKİ kura..
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Ahmet Davutoğlu kimlerle toplantı yapıyor? İşte o isimler...
    Ahmet Davutoğlu kimlerle toplantı yapıyor? İşte o isimler...

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’