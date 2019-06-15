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Karacabeyspor’da Hasan Şermet ile yollar ayrıldı

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15 Haziran 2019 Cumartesi 15:45
Karacabeyspor’da Hasan Şermet ile yollar ayrıldı

3. Lig’de mücadele eden Karacabey Belediyespor’da teknik direktör Hasan Şermet ile yollar ayrıldı.


Karacabey Belediyespor’da geçen sezon haziran ayında sözleşme imzalayan ve geride bıraktığımız sezon takımı 3. Lig Play-Off yarı final müsabakasına taşıyan teknik direktör Hasan Şermet’in Karacabey Belediyespor ile yolları ayrıldı. Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak, önümüzdeki sezonda teknik direktör Hasan Şermet ile yolların ayrıldığını söyledi. Koçak, "Geçtiğimiz sezon takımımızın başında olan Hasan hocayla yollarımızı ayırma kararı aldık. Hocamızla karşılıklı anlaştık. Bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Önümüzdeki günlerde hoca arayışına başlayacağız" dedi.


Karacabey Belediyespor’un başında bu sezon ligde ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 37 maça çıkan Hasan Şermet, bu süreçte 17 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 7 beraberlik ile sahadan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 15:45
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