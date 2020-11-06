  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Karabük'ten sosyal hizmet görevlileri İzmir'deki depremzedelere psikolojik destek sağlayacak
Aktüel

Karabük'ten sosyal hizmet görevlileri İzmir'deki depremzedelere psikolojik destek sağlayacak

Yeniakit Publisher
2020-11-06 11:18:13 -
Karabük'ten sosyal hizmet görevlileri İzmir'deki depremzedelere psikolojik destek sağlayacak

KARABÜK (AA) - İzmir'deki depremzedelere psikolojik ve sosyal destek sağlamak için Karabük'ten sosyal hizmet görevlileri bölgeye gönderildi.

Karabük Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde İl Müdürlüğünden psikososyal destek ekibi bölgeye gitmek üzere görevlendirildi.

Ekip, Vali Fuat Gürel ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İl Müdürlüğü idarecileri ve personel tarafından dualarla bölgeye uğurlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Gürel, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle üzüntü duyduğunu, İzmir halkının yanında olmaları gerektiğini ifade etti.

Sökmen de afetlerde her zaman halkın birbirine kenetlenmesi ve yardımlaşması gerektiğini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Daha ne göreceğiz... Resmen duyurdular! Ermenistan'dan eşi benzeri görülmemiş hamle
Dünya

Daha ne göreceğiz... Resmen duyurdular! Ermenistan'dan eşi benzeri görülmemiş hamle

Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını geri almak için düzenlediği operasyonlarını başarılı bir şekilde sürdürürken halktan umduğu d..
Biden'a yakın isimden dikkat çeken Türkiye açıklaması
Dünya

Biden'a yakın isimden dikkat çeken Türkiye açıklaması

ABD Başkan adayı Joe Biden'a yakınlığıyla bilinen ABD Kongresi eski üyesi Toby Moffett, Türkiye'nin ABD için çok önemli olduğunu ve Biden'ın..
Fransız medyası dünyaya servis etmişti! Türkiye Fransa'yı rezil rüsva etti
Gündem

Fransız medyası dünyaya servis etmişti! Türkiye Fransa'yı rezil rüsva etti

Fransız medyası Fransa firkateyni La Fayette’nin Akdeniz’de araştırma yapan Türk gemilerini üç aydır sürekli izlediği haberini servis etmişt..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay