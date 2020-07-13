  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Karabük'teki kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-13 15:27:46 -
Karabük'teki kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki trafik kazasında ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hanköy mevkisinde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada ağır yaralanan Süheyla Uğurlu (57), kaldırıldığı Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eskipazar ilçesinde dün A.Y. yönetimindeki 78 BC 575 plakalı tır, Sadık Uğurlu yönetimindeki 41 KU 146 plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada otomobilin sürücüsü ile yanındaki eşi Süheyla Uğurlu yaralanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı