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Aktüel Karabük'teki bıçaklı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı
Aktüel

Karabük'teki bıçaklı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-03 17:04:29 -
Karabük'teki bıçaklı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişiyi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün Karacapınar köyünde, kız kaçırma nedeniyle aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki aile üyeleri arasında çıkan kavganın ardından gözaltına alınan Halit S. ve İsmail Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında Safranbolu Adliyesi'ne götürülen şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Karacapınar köyünde, kız kaçırma nedeniyle aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki aile üyeleri arasında tartışma çıkmış, kısa sürede kavgaya dönüşen olayda köy muhtarı Halil İbrahim (52), oğlu Nadir (28) ve yeğeni Fatih Çelenli (30) aldığı bıçak darbeleriyle yaralanmıştı.

Jandarma ekipleri olaya karıştıkları iddiasıyla Halit S. ve İsmail Ç'yi gözaltına almıştı.


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