  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Karabük'teki antik kentin restoratörleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Karabük'teki antik kentin restoratörleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 14:46:21 -
Karabük'teki antik kentin restoratörleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KARABÜK (AA) - Ortaya çıkarılan mozaikler dolayısıyla "Karadeniz'in Zeugması" olarak bilinen Karabük'ün Ezkipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmasında görevli restoratörler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı tahmin edilen, at, fil, panter, geyik ve sanat tarihinde görülen "grifon" gibi birçok hayvanın tasvir edildiği mozaiklerle ünlenen Hadrianaupolis'te Kastamonu Müzesi başkanlığında Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş koordinatörlüğünde sürdürülen kazı çalışmalarında görevli restoratörler Serhat Ankut ve Bengisu Yılmaz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Ankut ve Yılmaz, haber kategorisinde Mustafa Çavuş'un "Tır dorsesinde umuda yolculuk", yaşam kategorisinde Fabio Teixeria'nın "Rio'da koronavirüs protestosu", spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Serhat Ankut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansında çalışanların, ne şartlar altında çalıştıklarını haberleri izlerken tahmin ettiklerini söyledi.

Zorlu çalışmayı fotoğrafları görünce daha iyi anladıklarını belirten Ankut, "Açıkçası fotoğrafları seçerken zorlandım, duygulandım da. Bence hepsi birbirinden güzeldi. Zorlansak da kararımızı verdik." dedi.

Bengisu Yılmaz da fotoğrafların çok etkileyici olduğunu ifade etti.

Karar vermekte zorlandığını dile getiren Yılmaz, "En etkilendiklerimizi oyladık. Yaptıkları iş çok önemli. Bunları göstermek ve yaşatmak harika." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Erbakan ittifak yapacakları 5 partiyi açıkladı
Siyaset

Fatih Erbakan ittifak yapacakları 5 partiyi açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın ardından yeni ittifakın fitilini ateşledi...
Doğu Perinçek'ten ilginç koronavirüs aşısı açıklaması
Siyaset

Doğu Perinçek'ten ilginç koronavirüs aşısı açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, koronavirüse karşı hangi aşıyı olacağını sosyal medya hesabından açıkladı.
Alevi derneklerinden CHP'ye tepki: Açıklama bekliyoruz
Gündem

Alevi derneklerinden CHP'ye tepki: Açıklama bekliyoruz

Alevi örgütleri, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediye B..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay