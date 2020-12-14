Karabük'te yaya geçidinde yayalara öncelik vermeyen 27 sürücüye ceza kesildi

KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, bu yıl 27 sürücüye yaya geçidinde yayaya öncelik tanımadığı gerekçesiyle 40 bin 66 lira ceza kesildiğini bildirdi.

Gürel, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan kampanya kapsamında "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" uygulamasına katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PTT kavşağındaki yaya geçitlerinde uygulama gerçekleştirildi.

Etkinlikte Vali Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Bahtiyar Yılmaz, engelli vatandaşlarla yaya geçitlerini kullandı.

- "Sürücülerin yayalara öncelik vermesi konusunda farkındalık oluşturmak için buradayız"

Çocuklara jandarma trafik boyama kitabı ile kırmızı düdük de dağıtan Gürel, burada yaptığı konuşmada, geçen yılın yaya öncelikli trafik yılı ilan edildiğini hatırlattı.

Bu yıl da "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" sloganıyla yayalara önem verildiğini söyleyen Gürel, "Şu ana kadar 10 özel denetim planlandı. Bunlar yerine getirildi. Bugün de sürücülerin yayalara öncelik vermesi konusunda farkındalık oluşturmak için buradayız. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, yayaların daha güvenli bir şekilde karşıya geçmesiyle ilgili süreçleri takip etti." dedi.

Gürel, bu yıl içerisinde 27 sürücüye yaya geçidinde yayaya öncelik tanımadıkları gerekçesiyle 40 bin 66 lira ceza kesildiğini aktararak, "Yaya geçitlerine park eden 783 araç sürücüsüne 103 bin 356 lira idari para cezası uygulandı. İlimizde 167 yaya geçidi var. 2019-2020 yıllarını kıyasladığımızda maddi hasarlı kazalarda yüzde 15, yaralanmalı kazalarda ise yüzde 33 azalma mevcut. Aslında her geçen gün bilinçlenmenin artığını, bilinçlenmenin artmasıyla da kazaların da azaldığını görüyoruz. Özellikle sürücülerimiz kurallara riayet ederse hem yaralamalı hem de ölümlü kazalar azalmış olur. Bizler daha güvenli bir şekilde yaya geçitlerini kullanmış oluruz."

Daha sonra Vali Gürel ve beraberindekiler, Kemal Güneş Caddesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Hayat Eve sığar (HES) kodu denetimi yapan ekiplerin çalışmalarını inceledi.