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Yerel Karabük'te tren hafif ticari araca çarptı
Yerel

Karabük'te tren hafif ticari araca çarptı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde hemzemin geçitten geçen hafif ticari araca trenin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 21:09:00 -
Karabük'te tren hafif ticari araca çarptı

Olay ilçeye bağlı Bayındır köyünde meydana geldi. Karabük-Çankırı arası seyir halinde bulunan T.A. (29) idaresindeki 23016 sefer numaralı tren, hemzemin geçitten kontrolsüz geçiş yapan R.T.(60) idaresindeki 78 AE 998 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle araç devrilirken kazada yolcu olarak bulunan S.T.(62) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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