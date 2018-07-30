Karabük'te trafik kazası! 3'ü çocuk 8 yaralı

Alınan bilgiye göre, Safranbolu'dan Karabük istikametine giden Sevda Kaplan yönetimindeki 67 FC 594 plakalı otomobil, Bulak kavşağında aynı istikamette seyreden Caroline Jane Karaca yönetimindeki yabancı plakalı ciple çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarla bulunan Gültaze (69), Katie Aleyna (18), Lauren İlayda (14), Ella Alara Karaca (10), Hava Eryiğit (49) ve Musab Bera Kaplan (3) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.