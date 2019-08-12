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Karabük'te trafik kazası: 15 yaralı

12 Ağustos 2019 Pazartesi 18:57
Karabük'te trafik kazası: 15 yaralı

KARABÜK (AA) - Karabük'te meydana trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Çerkeş istikametine giden Ahmet Demir (51) idaresindeki 25 AAL 586 plakalı otomobil, İsmetpaşa mevkisinde, aynı yöne giden araçlardan önce Sönmez Bilgin (36) yönetimindeki 63 PP 670 plakalı otomobile, ardından da Telat Can'ın kullandığı 55 UA 533 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan sürücüler ve 3 otomobildeki 12 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 18:57
  1. 15 yaralı
  2. Karabük
  3. Zincirleme trafik Kazası

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