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Aktüel

Karabük’te taburcu edilenlerin sayısı 15’e yükseldi

Karabük’te, hastanede korona virüs tedavisi gören 10 hasta daha taburcu edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 14:15:53 -
Karabük’te taburcu edilenlerin sayısı 15’e yükseldi

Karabük’te, hastanede korona virüs tedavisi gören 10 hasta daha taburcu edildi.


Karabük’te, korona virüs (Covid-19) yakalanan 49 hastanın tedavileri devam ediyor. Hastanede tedavi gören 10 hasta daha taburcu edilirken, taburcu edilenlerin sayısı 15’e yükseldi. Hastaneden taburcu edilen hastaların tedavileri evlerinde devam ediyor.


34 hastanın Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavilerinin devam ettiği bildirildi.



"Safranbolu çarşı esnafı temiz çıktı"


Öte yandan hasta ziyareti için Ankara’ya gidip gelen iki esnafta korona virüs tespit edilmesi sonrası Safranbolu Eski Çarşı bölgesindeki Demirciler Çarşısı’nda, sağlık ekipleri tarafından yapılan filyasyon çalışmalarında test yapılan tüm esnafın sonucu negatif çıktı. Sonucu negatif çıkan esnaflar rahat bir nefes alarak yeniden işlerinin başına döndü.

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