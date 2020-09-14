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Aktüel Karabük'te sahte altın satan 3 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Karabük'te sahte altın satan 3 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 14:10:29 -
Karabük'te sahte altın satan 3 şüpheli tutuklandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te sahte altın satarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve Yenice ilçesinde sahte altın satılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli Ş.D, Karabük'te yakalandı.

Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen M.A. ve G.T'yi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gözaltına aldı.

Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada, 33 bin 100 lira ile sahte olduğu değerlendirilen 19 altın bilezik ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

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