Karabük'te pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kordon Park Balıkçılar Çarşısı önünde bulunan Erdal Işık (47), henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Işık'ı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Polis ekipleri, Balıkçılar Çarşısı önünde önlem aldı. Bu sırada bazı balıkçı esnafı, işlerinin engellendiği gerekçesiyle polise tepki gösterdi. Polis ile esnaf arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



