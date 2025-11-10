  • İSTANBUL
Yerel Karabük’te otomobil köprüden dereye düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Yerel

Karabük'te otomobil köprüden dereye düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Karabük'te otomobil köprüden dereye düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin köprüden dereye düşmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı.

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin, köprüden dereye düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Eskipazar ilçesine bağlı Bahçepınar Mahallesi ile Yenimahalle’yi birbirine bağlayan köprüde meydana geldi.

O.D. idaresindeki 34 VJ 6190 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 5 metre yükseklikteki köprüden dereye düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobilde yolcu konumunda bulunan Uğur Göktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü O.D. ise ambulans ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün 1.72 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Göktaş'ın cansız bedeni, polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından morga götürüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

