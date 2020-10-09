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Aktüel Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Aktüel

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 12:03:24 -
Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde başlayan ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı.

Sofular köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına bir uçak ve helikopterle Karabük, Zonguldak, Bolu, Sakarya, Düzce, Ankara, Kocaeli, Bilecik, Afyonkarahisar, Yalova ve Eskişehir'den sevk edilen 25 arazöz, 5 su ikmal tankeri, 1 greyder, 5 dozer, 11 ilk müdahale aracı, 15 pikap ve 5 treylerle müdahale edildi.

Söndürme çalışmalarına 150 personel ile yaklaşık 100 vatandaşın katıldığı yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Yeniden başlama riskine karşı 20 hektarı örtü altı, 20 hektarı da çam ormanı olmak üzere zarar gören 40 hektarlık alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Dün, Sofular köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Eskipazar ve Mengen Orman İşletme müdürlükleri ekiplerince kontrol altına alınmış, sabah saatlerinde yeniden alevlenmişti.

Yangında 1 orman işçisi dumandan etkilenmiş, 2 orman işçisi de sarp arazide yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.


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