Karabük'te Murat Kurum heyecanı
Karabük'te Murat Kurum heyecanı

Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Hayata geçirdiği projelerle milletin gönlünde taht kuran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumartesi günü Karabük’e gelecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Cumartesi günü Karabük’e gelecek.

Programa göre Bakan Kurum, ilk olarak Karabük Köy Evleri Temel Atma Töreni için Karaağaç köyünde vatandaşlarla bir araya gelecek. Ardından Karabük Valiliği’ni ziyaret edecek olan Bakan Kurum, millet bahçesi projesi, soğuksu kentsel dönüşüm projesi ve cumapazarı mevkii projesini de yerinde inceleyecek.

Kurum, AK Parti Karabük İl Başkanlığı ve Karabük Belediye Başkanlığı’nı ziyaret ederek kentte yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunarak şehirden ayrılacak.

