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Aktüel Karabük'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 59 kişiye para cezası kesildi
Aktüel

Karabük'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 59 kişiye para cezası kesildi

Yeniakit Publisher
2020-12-07 16:44:59 -
Karabük'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 59 kişiye para cezası kesildi

KARABÜK (AA) - Karabük'te, hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına ve diğer önlemlere uymayan 59 kişiye para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu denetimlerini artırarak sürdürdü.

Ekipler, kentin belirli noktalarındaki denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlaması ile diğer Kovid-19 önlemlerine uymayan 59 kişiye 55 bin 350 lira para cezası kesti.

Denetimlerin hafta içi de ekiplerce sürdürüldüğü bildirildi.


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