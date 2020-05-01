  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Karabük’te korona virüsten ölenlerin sayısı 9’a yükseldi

Karabük’te korona virüs vakalarının görülmeye başladığı ilk günden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 13:59:25 -
Karabük’te korona virüsten ölenlerin sayısı 9’a yükseldi

Karabük’te korona virüs vakalarının görülmeye başladığı ilk günden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi.


Karabük’te korona virüse yakalandıktan sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 76 yaşındaki Yaşar C. ile 80 yaşındaki Mustafa Ç. hayatını kaybetti. Birer gün ara ile korona virüsten ölen iki kişi ile birlikte ölenlerin sayısı ise 9’a yükseldi.


Covid-19’dan dolayı hayatını kaybedenlerin cenazeleri sosyal mesafeye dikkat edilerek cenaze aracından indirilmeden kılınan cenaze namazı sonrası Karabük Belediyesine ait ekiplerce tabutla birlikte toprağa verildi.



Vakalarda hızlı düşüş sürüyor


Öte yandan Karabük’te Covid-19 tespit edilip hastaneye kaldırılarak tedavi edilen yaklaşık 130 kişi taburcu edildi. Öte yandan kentte alınan tedbirler ve filyasyon taramaları sonucu vaka görülme oranlarının da hızla düştüğü Karabük’te bugüne kadar ise 2 bin civarında Covid-19 testi yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı