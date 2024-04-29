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Yaşam Karabük'te korkunç kaza!
Yaşam

Karabük'te korkunç kaza!

Yeniakit Publisher
2024-04-29 17:54:00 -

Yaslandığı korkuluk kırılınca yaşlı adan köprüden düştü.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde köprünün demir korkuluklarına yaslanan Mustafa Avcil (69), korkulukların kırılması sonucu çay kenarına düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bostanbükü köyünde bulunan körünün demir korkuluklarına yaslanan Avcil, korkulukların kırılmasıyla yaklaşık 10 metre yükseklikten Araç çayını düştü. Avcil’in düştüğünü gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine ambulans, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü, Safranbolu Belediyesi İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Düşme sonucu vücudundan kırıklar olan yaşlı adam yapılan ilk müdahalesinin ardından sedyeye konuldu. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından dereden çıkarılan yaşlı adam ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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