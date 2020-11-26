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Aktüel Karabük'te kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
Aktüel

Karabük'te kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-26 19:37:50 -
Karabük'te kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

KARABÜK (AA) - Karabük'te kendisinden haber alınamayan 59 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Soğuksu Mahallesi Gonca Sokak'taki tek katlı evde ikamet eden Dursun Gücün'den (59) bir süredir haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler Gücün'ün kapısını çaldı. İçerden tepki gelmemesi üzerine kapı, polis gözetiminde çilingir yardımıyla açıldı.

Koruyucu kıyafetlerle eve giren polis ekipleri Gücün'ü odada hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Gücün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaklaşık 15 gün önce öldüğü sanılan Gücün'ün cesedi, incelemenin ardından Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


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