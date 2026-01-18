  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hyunmoo-5: O ülke stratejik "Canavar"ı konuşlandırdı! Dengeler alt üst oldu 'ABD’nin MHP’yi bölmesinde rol aldılar' Halk TV’nin "Ayetli" Takiyesi Elinde Patladı! Tamar Tanrıyar’dan Fondaş Medyaya Tarihi Ayar: Konu Akit Gazetesi Dursun Özbek transfer yapmayı unuttu mu? Galatasaray tribünlerinden istifa sesleri yükseldi! Antalya Büyükşehir Belediyesinde usulsüz harcamalar! Soruşturmasında 5 tutuklama Suriye Ordusu'ndan Fatih Sultan Mehmed Göndermesi İslami Cihad'dan Trump'ın konseyine ret! Konut fiyatları düşmüyor! ABD’den Suriye’de El Kaide operasyonu! Üst düzey terörist öldürüldü İstanbul'un tamamında kar yağışı alarmı!
Spor Karabük'te karate fırtınası dindi! Kyokushin şampiyonları dev finalle belli oldu!
Spor

Karabük'te karate fırtınası dindi! Kyokushin şampiyonları dev finalle belli oldu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Karabük'te karate fırtınası dindi! Kyokushin şampiyonları dev finalle belli oldu!

Karabük, 16-17 Ocak tarihleri arasında spor dünyasının en sert branşlarından biri olan Türkiye Kyokushin Karate Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. İki gün boyunca nefes kesen mücadelelere sahne olan dev organizasyon, büyük heyecanın yaşandığı final müsabakalarının ardından görkemli bir törenle sona erdi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce sporcu, tatamide şampiyonluk kürsüsüne çıkabilmek için tüm güçlerini ortaya koydu.

Karabük Yenimahalle Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve Türkiye’nin 30 farklı ilinden 40 kulüpten yaklaşık 600 sporcunun katıldığı şampiyona, iki gün boyunca heyecanlı müsabakalara sahne oldu.

Son dönemde birçok ulusal organizasyona ev sahipliği yapan Karabük, bu önemli şampiyonayla birlikte "Spor Şehri Karabük" sloganı adına büyük bir adım atmış oldu. Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği şampiyona, kente hareketlilik kazandırdı.

 

Şampiyona sonunda dereceye giren sporculara ödülleri; Türkiye Karate Federasyonu Asbaşkanı Osman Fatih Destici, Karabük İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, POMEM Müdürü Koray Yalınkaya, Büyük Birlik Partisi Karabük İl Başkanı Murat Keskin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Karate İl Temsilcisi Onurcan İstenci ve federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi.

Yetkililer, önümüzdeki süreçte de ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam edeceğini ifade etti. 

Türk sporuna ve Beşiktaş’ın köklü mirasına gayrimenkul sektöründen güçlü destek!
Türk sporuna ve Beşiktaş’ın köklü mirasına gayrimenkul sektöründen güçlü destek!

Spor

Türk sporuna ve Beşiktaş’ın köklü mirasına gayrimenkul sektöründen güçlü destek!

Trabzonspor, 22 yaşındaki oyuncuyu gündemine aldı
Trabzonspor, 22 yaşındaki oyuncuyu gündemine aldı

Spor

Trabzonspor, 22 yaşındaki oyuncuyu gündemine aldı

Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlığını bitirdi
Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlığını bitirdi

Spor

Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlığını bitirdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23