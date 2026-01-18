Karabük'te karate fırtınası dindi! Kyokushin şampiyonları dev finalle belli oldu!

Karabük Yenimahalle Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve Türkiye’nin 30 farklı ilinden 40 kulüpten yaklaşık 600 sporcunun katıldığı şampiyona, iki gün boyunca heyecanlı müsabakalara sahne oldu.

Son dönemde birçok ulusal organizasyona ev sahipliği yapan Karabük, bu önemli şampiyonayla birlikte "Spor Şehri Karabük" sloganı adına büyük bir adım atmış oldu. Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği şampiyona, kente hareketlilik kazandırdı.

Şampiyona sonunda dereceye giren sporculara ödülleri; Türkiye Karate Federasyonu Asbaşkanı Osman Fatih Destici, Karabük İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, POMEM Müdürü Koray Yalınkaya, Büyük Birlik Partisi Karabük İl Başkanı Murat Keskin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Karate İl Temsilcisi Onurcan İstenci ve federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi.

Yetkililer, önümüzdeki süreçte de ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam edeceğini ifade etti.