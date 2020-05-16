Karabük'te kaçak avlananlar yakalandı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde ağ ile balık avlayan 3 kişiye 16 bin 950 lira para cezası uygulandı.

İlçeye bağlı Bostancılar Göleti çevresinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, B.E. (33), Y.E. (29) ve B.E'nin (23) gölette kaçak balık avladığını belirledi.

Jandarma ekipleri tarafından 150'şer metrelik 2 ağ, 2 metre uzunluğunda tekne, 69,98 kilogram ağırlığında 52 sazan balığı ele geçirildi.

Kaçak balık avladığı belirlenen 3 kişiye İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararına muhalefetten 3 bin 150'şer lira, Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten 2 bin 500'er lira olmak üzere 16 bin 950 para cezası kesildi.

Öte yandan kent genelinde yapılan denetimlerde koronavirüs kapsamında belirlenen kurallara uymayan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü bazı vatandaşlar ile toplu taşıma araçlarının sürücülerine idari para cezaları uygulandı.



