Karabük’te istinat duvarları rengarenk

Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü´ne bağlı ekipler tarafından, kentte görüntü kirliliği oluşturan duvarlar boyanarak rengarenk bir görünüme kavuşturuluyor.

Karabük Belediyesi, Karabük’ü daha güzel ve rengarenk bir görünüme kavuşturmak için kent estetiğine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalarla estetiği ön plana çıkarmak istediklerini ifade eden Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Yaptığımız her çalışmada gerek asfalt gerekse çevre düzenlemeleri ve yatırımlarda görsel estetiğe büyük önem veriyoruz. Çevremizi güzelleştirmek adına boş duvarlar, istinat duvarları ve okul duvarlarınıboyayarak estetik bir görünüm kazandırıyoruz" dedi.