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Aktüel

Karabük’te ‘Huzur ve Güven’ uygulamasında 6 kişi yakalandı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ’Huzur ve Güven’ uygulamasında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si, infazlarının bulunmasından dolayı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 19:40:41 -
Karabük’te ‘Huzur ve Güven’ uygulamasında 6 kişi yakalandı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ’Huzur ve Güven’ uygulamasında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si, infazlarının bulunmasından dolayı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Türkiye genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması maksadıyla 81 ilde eş zamanlı olarak “Huzur ve Güven" uygulaması yapıldı. 09.00-14.00 saatleri arasında yapılan uygulamada, Karabük’te de farklı bölgelerde araması bulunan 6 kişi yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden infazı bulunan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi ise savcılık tarafından alınan ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

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