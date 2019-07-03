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Karabük’te Filyos Endüstri bölgesi tepkisi

Önceki akşam Karabük Valiliği tarafından gerçekleştirilen toplantıda ele alınan ekonomi toplantısında Filyos Liman projesi kapsamında endüstri bölgeninsin tek bir firmaya verildiğinin ortaya çıkması kentte tepkilere neden oldu.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:39
Karabük’te Filyos Endüstri bölgesi tepkisi

Önceki akşam Karabük Valiliği tarafından gerçekleştirilen toplantıda ele alınan ekonomi toplantısında Filyos Liman projesi kapsamında endüstri bölgeninsin tek bir firmaya verildiğinin ortaya çıkması kentte tepkilere neden oldu.


Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, düzenlenen toplantı ile ilgili gazetecilerin sorularını cevaplayarak, “Bir program yapılmış ve bize anlatılıyor çok verimli ve doğru bir programmış gibi. Bir ikna programı gibi geldi bana ve pek hoşuma gitmedi” dedi.


Programın her şeyin baştan Filyos ile ilgili yapılacak işler programlandıktan sonra kendilerine de bir sunum yapılmış gibi olduğunu ve ilerde çok daha tartışılacak bir konu olduğunu kaydeden Başkan Vergili, “ Filyos’ta belli bir alan yaklaşık 3 bin dönüme yakın bir alan endüstri bölgesi olarak ilan edilmiş. Endüstri bölgelerin çalışmalarında bir yönetici şirketin şemsiyenin altında çalışacağı program yapılmış. Baştan her şey yapılmış zaten ve Tosyalı grubuna burası endüstri bölgesinin yönetici olarak verilmiş. Onların planı ve programına dahilinde burada endüstriyel gelişme sağlanacağı planlanıyor. Bu da bizim bölge ve sanayicimiz için o kadar verimli bir program değil. Hiçbir şey ilan edilmeden hiçbir talep alınmadan tek bir şahsa verilmiş veonun şemsiyesi altında bu çalışma yapılacakmış. Ne kadar verimli olur, ben verimli olacağına inanmıyorum” diye konuştu.


Mehmet Ali Şahin’in çok ciddi olarak ilgileneceğini’ tahmin ettiğini de ifade eden Başkan Vergili şunları söyledi:“Ama, nereye kadar başarılı olabiliriz, Mehmet Ali bey ne kadar başarılı olabilir, bir şey diyemiyorum. Mehmet Ali Şahin bey ve biz programa çok geç vakıf olduk bu programa. Her şey planlandıktan sonra biz programa vakıf olduk. Ama bildiğim kadarıyla orada milletvekillerinin bu konudan zaten haberleri varmış anladığım kadarıyla, konuşmalarından. O süre içerisinde bile bir müdahale olmadan bugüne kadar gelmiş bir program, bu saatten sonrada o kadar fazla etkimiz olacağını da düşünmüyorum.”

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:39
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